Doorschijnende kledij als bewijs: uitbater stripbars krijgt zes maanden met uitstel voor sociale inbreuken EB

13u29

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De uitbater van stripteasebars in Oostende en Kortrijk is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel voor inbreuken op de sociale wetgeving. Drie meisjes en twee barkeepers waren niet correct gemeld bij de RSZ. Maxence V. (37) kreeg ook een geldboete opgelegd van 18.000 euro, waarvan de helft met uitstel.

Op 16 augustus 2016 voerde de sociale inspectie een controle uit in The New Dreams in Oostende. Twee meisjes en de barman bleken niet correct via Dimona aangemeld bij de RSZ. Bij een controle in zijn gelijknamige striptent in Kortrijk liep Maxence V. opnieuw tegen de lamp. Op 12 oktober 2016 waren een Hongaarse stripster en een barman er aan de slag, terwijl hun activiteit door de werkgever niet correct gemeld was bij de RSZ. V. werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De verdediging legde uit dat de erotische danseressen in Oostende nog niet aan hun shift begonnen waren en dat ze daarom dus nog niet waren aangemeld. De barman werkte volgens de advocaat als zelfstandige in The New Dreams. Daarnaast merkte de verdediging op dat de Hongaarse vrouw in Kortrijk zonder tolk verhoord werd. De rechter oordeelde dat alle feiten wel degelijk bewezen waren. Zo bleek uit de doorschijnende kledij van de meisjes dat ze wel al aan het werk waren.