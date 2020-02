Doorlooptijd behandeling dossiers asielzoekers blijft stijgen ADN

19 februari 2020

17u08

Bron: Belga 2 In de eerste drie kwartalen van 2019 had het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) vanaf de indiening van een asielaanvraag gemiddeld 392 dagen nodig om een beslissing te nemen. Dat is langer dan de jaren voordien. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang)

In 2015 bedroeg de doorlooptijd slechts 222 dagen. Deze periode steeg tot 267 dagen in 2016, 377 in 2017, 379 in 2018 en dus tot 392 in de eerste drie kwartalen van 2019.

Personeelstekort

"De stijging is te wijten aan de sterke toename van het aantal asielverzoeken in 2015 en het feit dat er de volgende jaren te weinig personeel was om al deze verzoeken binnen korte tijd af te handelen. Dit personeelstekort manifesteerde zich zowel op het niveau van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als het CGVS", aldus de minister.

"De gemiddelde doorlooptijd verhult evenwel dat voor een groot aantal dossiers de beslissing wel binnen een kortere termijn wordt genomen. Verder wordt de gemiddelde doorlooptijd ook beïnvloed door de 'leeftijd' van de oude dossiers die worden behandeld", aldus de minister. De doorlooptijd vanaf het overmaken van het dossier door DVZ aan de CGVS verminderde de afgelopen jaren overigens van 307 in 2017 tot 281 in de eerste drie kwartalen van 2019.

Beschermingsgraad

De beschermingsgraad - het aandeel beslissingen waarbij de CGVS het vluchtelingenstatuut of de subsidiaire bescherming toekent - daalde de afgelopen jaren van 57,7 procent in 2016, tot 50,7 procent in 2017, 49,1 procent in 2018 tot 36,9 procent in 2019. Het percentage beroepen tegen weigeringsbeslissingen van de CGVS daarentegen steeg na een daling van 56,16 procent in 2015 tot 54,31 procent in 2018 en tot circa 60 procent in 2019.