Doorlichting van 300.000 euro: De Lijn ziet bui al hangen jv

11 januari 2020

06u41

Bron: belga 0 De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een vergelijkende studie door een onafhankelijk consultancybureau waarmee over de toekomst van De Lijn zal worden beslist. Kostprijs: 300.000 euro. Dat schrijft De Morgen.

In het besluit, dat de krant kon inkijken, staat dat De Lijn op tien punten zal worden beoordeeld, waaronder haar productiviteit, de kwaliteit van haar reizigersaanbod, haar gemiddelde tarief per kilometer en de mate waarin ze haar eigen boontjes kan doppen met de inkomsten uit tickets en abonnementen (haar 'kostendekkingsgraad').

Jambon I legt op voorhand vast dat De Lijn op zijn minst de vergelijking moet doorstaan met de vervoersmaatschappijen in Schotland, de 'Verkehrsverbünde' in Nordrhein-Westfalen en drie Zuid-Nederlandse provincies. Daar komen nog minstens twee andere maatschappijen bij. Namen die worden genoemd, zijn Keolis, een dochter van het Franse spoor, en Hansea, het vroegere Veolia.

Bij De Lijn zien ze de bui al hangen. "Ze moeten appelen met appelen vergelijken", zegt een bron bij het bedrijf. "In Nederland is een abonnement tien keer duurder dan in Vlaanderen. Is het dat wat we willen? " En in Schotland leggen de bussen dan weer gemiddeld langere afstanden af dan in Vlaanderen, waardoor hun commerciële snelheid - en dus ook hun kostenefficiëntie - een pak hoger ligt dan bij ons. Ook daar moet de regering rekening mee houden, klinkt het.