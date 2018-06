Doorgeslagen Alkenaar (50) takelt vrouw toe als in horrorfilm: slachtoffer halfnaakt en onder bloed, alcohol en urine aangetroffen in bestelwagen Birger Vandael

29 juni 2018

12u38

Bron: Eigen berichtgeving 104 Toen de politie die zomeravond in 2015 de deur van de bestelwagen opende, vonden ze waar ze voor hadden gevreesd: het halfnaakte en bebloede lichaam van een 42-jarige vrouw uit Maaseik. “Waarom ik”, fluisterde ze, alvorens het bewustzijn te verliezen. Een hele dag lang was ze gefolterd geweest en werd ze overspoeld met urine, vodka en Eau de Cologne. De 50-jarige dader uit Alken riskeert voor de foltering en poging tot moord met voorbedachten rade een celstraf van zeven jaar.

In de vooravond op 20 juli 2015 wilde de Maaseikse eventjes het psychiatrisch ziekenhuis Asster verlaten om haar gsm op te halen in haar appartement. Ze keek nog rond of haar ex-partner niet in de buurt was, want hij was de laatste tijd erg gewelddadig. Toen ze maar niet terugkeerde, werd de politie verwittigd. In het appartement werd niemand aangetroffen, maar lagen glasscherven en plukken haar op de grond. Bloedsporen kleurden de kussens in de zetel. Een buurvrouw vertelde hoe ze een discussie had kunnen volgen, waarbij een man de vrouw had uitgemaakt voor ‘hoer’ en vragen stelde over berichten. De conclusie was duidelijk: de Alkenaar had haar opgewacht in het appartement. Via de achterkant van het gebouw had hij haar meegenomen.

Rond 22.30 uur kreeg de politie van Borgloon een melding binnen van een man die in een tankstation te Kortessem met een volledig bebloed hemd was gepasseerd. De politie zette alles op alles om zijn camionet te vinden en rond 23.50 uur hadden ze prijs. IJzig kalm stapte de man uit de wagen en werd hij geboeid. “Mijn vriendin ligt met haar zatte botten nog in de wagen”, zei hij. De politie vond half onder de bestuurderszetel inderdaad het slachtoffer. “Toen ze het slachtoffer probeerden te controleren, schreeuwde ze het uit”, vertelt de procureur. Daarna zakte ze weg, pas in het ziekenhuis zou ze bijkomen. Ze had kneuzingen en schaafwonden over heel haar lichaam en 3,1 promille alcohol in het bloed. Twee weken lang moest ze in het ziekenhuis blijven.

De Maaseikse overleefde uiteindelijk de horrortocht, maar overleed in de zomer van 2017 ten gevolge van alcoholproblemen. Ze kon zich bijgevolg ook geen burgerlijke partij stellen. Destijds legde ze wel verklaringen af. “Ze beweerde dat beklaagde haar opwachtte in het appartement en tekeer ging als een beest. Hij dreigde met een injectiespuit – waarvan hij beweerde dat ze HIV bevatte - en zei in de buurt van het kanaal dat haar hetzelfde zou overkomen als Patrick Dewael, waarmee hij Steve Stevaert bedoelde. Zij moest een fles Vodka drinken en intussen bleef hij maar slaan. Hij duwde een sigaret uit op haar, urineerde op haar en brak haar pols. De hele camionet rook naar Eau de Cologne.”

Beklaagde was danig onder de indruk toen hij zelf zijn versie van de feiten vertelde. “Ik wou gewoon mijn 2.000 euro terugkrijgen. Zij bedreigde mij met een mes en van het één kwam het ander. Ik was het gewoon dat ze in coma was door de drank.” Net voor de feiten zou de man de horrorfilm ‘Hostel’ gekeken hebben, wat hem inspireerde om op deze wijze te keer te gaan. Alleen waren zijn feiten geen film meer.