Doorbraak in zoektocht naar exhibitionist Ham nadat hij naakt verschijnt voor vier schoolmeisjes hr

15u33

Bron: TV Limburg 2 Mine Dalemans Burgemeester Dirk De Vis geeft aan vrij zeker te zijn dat de dader gevonden is. De politie is een verdachte op het spoor in het onderzoek naar de exhibitionist in Ham. De man schrikt al meer dan twee jaar vrouwen en jongedames op in de buurt van het kanaal in Ham. Vorige week verscheen hij plots naakt voor vier meisjes die met de fiets onderweg waren naar school.

Dat incident bracht de zaak in een stroomversnelling. De kinderen trokken immers met de directie van hun school naar de politie. "Op basis van een aantal verklaringen heeft men nu een profiel van de dader", vertelt burgemeester Dirk De Vis aan TV Limburg. Hij geeft aan vrij zeker te zijn dat de dader gevonden is.

Afgelopen zomer hadden enkele inwoners van Ham nog een Facebookpagina opgericht om zoveel mogelijk tips over de dader te verzamelen. Een aantal mensen deelden er hun verhaal. ""Aan de overkant van het kanaal wandelde een man met een pet op. Toen ik zo'n 300 meter van de brug was, bleef ik even staan", zei een 25-jarige vrouw uit Kwaadmechelen toen. "Vanuit mijn ooghoek zag ik hoe de man ook stopte. Hij trok zijn broek naar beneden. Ik dacht dat hij aan het plassen was, maar al snel had ik door dat er iets heel anders aan de hand was."