Doorbraak: gerecht heeft fotograaf van seksfeestje in Langemark in het vizier kg

13 augustus 2018

12u06

Bron: Belga 0 Er zou een doorbraak zijn in het onderzoek naar de maker van de foto's van het feestje in La Brasa. Dat schreef de krant Het Nieuwsblad vanochtend op haar website en wordt nu ook bevestigd door het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

Het parket startte vorige week een opsporingsonderzoek nadat Open Vld-schepen Frank Gheeraert een klacht indiende tegen de maker van een achthonderdtal foto's op een feestje in de zomerbar La Brasa. Het parket bevestigt nu dat ze een of meerdere personen in het vizier hebben die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de foto's. Maar in het belang van het onderzoek wenst het parket voorlopig geen verdere commentaar te geven.



Donderdag kwam aan het licht dat een anonieme briefschrijver zich tot de Langemarkse schepen had gericht. Hij beweerde honderden beelden van een privéfeest in La Brasa te bezitten. Hij dreigde ermee om achthonderd beelden van het feestje in Langemark-Poelkapelle openbaar te maken. Op dat feestje was onder andere de schepen aanwezig.



Het ging om een privéfeest waarbij volwassenen naakt rondliepen. Ook de zomerbar diende ondertussen een klacht in.