Door Turkije betaalde leerkrachten geven les in Gentse scholen: "Gesubsidieerde anti-integratie" volgens Zuhal Demir lva

02 juni 2018

04u04

Bron: Het Nieuwsblad 2 Een vijftigtal Belgisch-Turkse kinderen kreeg het voorbije schooljaar naschoolse taallessen Turks in de klaslokalen van Gentse stadsscholen. De leerkrachten worden betaald door de Turkse overheid. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal ­Demir (N-VA) vindt dit niet kunnen en ook minister van Onderwijs Crevits reageert bedenkelijk. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag.

Op vraag van de Turks-Belgische ouders, die vonden dat hun kinderen te weinig kennis hadden van hun moedertaal, maakte de stad Gent naschoolse taallessen Turks mogelijk door hun lokalen ter beschikking te stellen voor gedetacheerde Turkse leerkrachten. Hun loon- en huisvestingskosten worden volledig gedragen door de Turkse overheid. Officieel werken de leerkrachten in kwestie eigenlijk in Brussel en Wallonië, waar een akkoord met Turkije geldt volgens hetwelk Turkse leerkrachten er vijf jaar kunnen wonen en werken.

Dat akkoord was ook in Vlaanderen jarenlang van kracht tot de Vlaamse regering er zich twee jaar geleden uit terugtrok. De reden was dat de leerkrachten geen woord Nederlands spraken. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zei toen via zijn woordvoerder dat “dat niet strookte met het integratiebeleid van de Vlaamse regering".

Staatssecretaris Zumal Demir reageert met ongeloof op situatie in Gent. “Hoe naïef en onwetend kan je zijn?”, zegt Demir. “Wat Gent hier faciliteert, is gesubsidieerde anti-integratie. Is er werkelijk ­iemand die gelooft dat het de Turkse overheid te doen is om een betere integratie van Turken in Vlaanderen? President Erdogan gruwt daarvan, en daarom bestaat dit systeem van lessen.”

Gents stadsbestuur

De Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) is het daar niet mee eens. Er is in de taallessen geen plaats voor politiek, zegt ze. Dat is reglementair zo bepaald en tegen een inbreuk zal worden opgetreden, reageert Decruynaere. Ze ziet in de taallessen eerder een kans voor deze jonge mensen om een "gelaagde identiteit te vormen". Ze merkt ook op dat de klaslokalen ook voor andere activiteiten beschikbaar worden gesteld, zoals bijvoorbeeld lessen Pools, waarbij de Poolse ambassade ook betrokken is.

Crevits

Ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is er geen voorstander van leraren te laten overvliegen en stelt voor in Vlaamse leerkrachten met Turkse roots te investeren. Zij kunnen dan met kennis van onze samenleving en taal die lessen geven, aldus de minister.