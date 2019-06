Door softwarebug moeten elektriciteitsproducenten betalen om stroom te leveren HR TTR

07 juni 2019

18u31

Bron: Belga 4 Binnenland Een uitzonderlijke situatie op de elektriciteitsmarkt. Door softwareproblemen bij het Europese beursplatform Epex is de Europese marktkoppeling in de war gelopen, met als gevolg erg negatieve prijzen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit in ons land: -133 euro/Mwh. Dat bevestigt hoogspanningsbeheerder Elia. Electrabel bekijkt of het de capaciteit van zijn kerncentrales kan verlagen.

Door nog onbekende redenen is er een softwareprobleem opgedoken bij de koppeling van de Europese stroommarkten. De automatische veiling van de stroomprijzen kon daardoor niet doorgaan. Gevolg? Er diende een andere, niet automatische, manier van veilen op de stroommarkten te worden toegepast.

Dat had voor ons land tot gevolg dat er - zeker omdat er veel wind wordt verwacht - heel wat energie op overschot is, die niet kan worden uitgevoerd naar het buitenland. Dat leidt ertoe dat elektriciteit voor morgen op de groothandelsmarkt is verkocht aan -133,56 euro per megawattuur. Producenten moeten dus fors betalen om stroom te mogen leveren.

Kerncentrales

Volgens Elia gaat het om een “erg uitzonderlijke” situatie die is voorgevallen op de stroommarkt. Gewone consumenten zullen er niets van merken, aldus nog een woordvoerder van de hoogspanningsbeheerder.

Ook bij Engie Electrabel, de uitbater van de Belgische kerncentrales, bevestigt men de extreem negatieve prijzen. “Erg uitzonderlijk en erg betreurenswaardig”, aldus woordvoerster Anne-Sophie Hugé. Zoals het er nu uitziet, is Electrabel van plan om de capaciteit van zijn kerncentrales te verlagen. “Als gevolg van dat prijssignaal, maar natuurlijk binnen de marge van wat technisch mogelijk is”, aldus de woordvoerster. Om welke centrales het mogelijk gaat en met hoeveel de capaciteit zou worden verlaagd is nog niet duidelijk. Als blijkt dat zaterdag alsnog elektriciteit kan worden uitgevoerd, dan zal de energieproducent dat doen, aldus nog de woordvoerster.