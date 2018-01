Door rood rijdende fietser (25) vecht met automobilist Fietser rijdt tweemaal door rood en bespuugt man Patrick Lefelon

19 januari 2018

11u42

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een 25-jarige fietser die een automobilist tegen de grond sloeg, riskeert zes maanden cel. De twee hadden het aan de stok gekregen omdat de fietser tot twee keer toe door het rood was gereden en de auto hem bijna had aangereden.

Fietser Mitch L. was gehaast, hij wilde zo snel mogelijk naar zijn vijf maanden oude zoontje toe. Dus fietste hij op 10 mei 2016 aan flinke snelheid door het rode licht. Eerst op het kruispunt Jan Van Rijswijcklaan en Markgravelei, en enkele honderden meter verderop opnieuw aan het kruispunt met de Lange Lozannastraat.

De automobilist moest tot twee keer toe in de remmen om de fietser niet aan te rijden. Even verderop sprak de chauffeur de fietser aan. Hij draaide zijn raampje open en vroeg hem het rode licht te respecteren.

Fluim

“Mitch L. reageerde door een fluim in het gezicht van de automobilist te spuwen”, vertelde de advocaat van de bestuurder vanmorgen op de rechtbank. De chauffeur stapte uit, gaf Mitch L. een pets in zijn gezicht. Die reageerde en bokste de chauffeur verschillende keren in zijn gezicht. De man ging tegen de grond en liep onder meer een jukbeenbreuk op.

De procureur vond de reactie van fietser Mitch L. buiten proportie. Zij vorderde 6 maanden celstraf, eventueel met probatie-uitstel.

Mitch L. verdedigde zichzelf. Hij beweerde maar één boks te hebben uitgedeeld. “Voelde u zich geprovoceerd door de chauffeur”, wilde de rechter weten. “Neenee, mevrouw, ik heb hem geprovoceerd”, meende Mitch L.

Maar de rechter hoefde zich geen zorgen te maken. Zij zou geen last meer van de agressieve fietser hebben. “Sinds ik vader ben geworden heb ik mijn leven al erg gebeterd. Ik ben volop aan het solliciteren. Trouwens, ik ben ook verhuisd naar Brugge”, gaf Mitch nog mee. De rechter spreekt zich uit op 16 februari.