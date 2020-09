Exclusief voor abonnees

Door lockdown kon haar demente moeder (86) niks meer, dus haalde Isabelle haar uit rusthuis: “Mama leeft helemaal op. Ze stapt zelfs weer”

Ingrid De Vos

15 september 2020

09u00

Toen Isabelle Lardinois (60) haar moeder, die aan dementie lijdt, na de lockdown eindelijk mocht bezoeken in het rusthuis, bleek Adrienne (86) aan haar rolstoel gekluisterd en kon ze niks meer. Dus nam haar dochter haar in huis. Adrienne is helemaal opgeleefd. "Ik plooi hier de was en schil de patatjes."