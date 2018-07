Door hitte omhoog gekomen wegdek is dé ideale skateramp Tom Vierendeels

02 juli 2018

15u51

Bron: Eigen berichtgeving 5 Dat het warm is hoeven we u waarschijnlijk niet meer te vertellen. Maar naast mensen en dieren krijgen ook de wegen in ons land het zwaar te verduren. In het Vlaams-Brabantse Roosdaal kwamen door de hitte afgelopen weekend twee betonplaten van de Nederheilbeekweg enkele tientallen centimeters naar omhoog.

De weg tussen het kruispunt Belle Alliance en deelgemeente Strijtem is enkel toegankelijk voor fietsers, wandelaars en landbouwvoertuigen waardoor er geen hinder is voor het verkeer. Door de hitte zet het beton uit en als er geen marge meer is gaat alles de lucht in. Enkele jongeren uit de buurt zien er de voordelen van in. “Zo heeft Roosdaal eindelijk een skatepark”, lachen Pieter-Jan Braeckmans en Killian Taquet.

"Als het nog wat warm blijft komen er misschien nog andere platen omhoog en hebben we hier een volledig parcours. Afgelopen weekend merkten we dit op en besloten we ons skateboard erbij te halen. Er zijn dit weekend ook al andere skaters afgezakt naar hier.” Schepen Wim Goossens (CD&V) laat weten dat de technische dienst ter plaatse is gekomen om de weg af te zetten en de verhoging aan te duiden. De herstelling zal zo snel mogelijk gebeuren.