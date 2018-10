Doodsoorzaak onduidelijk, parket onderzoekt overlijden baby in Geel Toon Verheijen

10 oktober 2018

10u01

Bron: Eigen berichtgeving 3 Het parket van Antwerpen afdeling Turnhout is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby van zeven maanden oud in het ziekenhuis van Geel.

De moeder van de baby trof haar zeven maanden oude kindje maandagmiddag levenloos aan in het bedje. De vrouw belde onmiddellijk de hulpdiensten en in het ziekenhuis van Geel werd het overlijden pas vastgesteld. Vanuit het ziekenhuis werd wel politie en parket opgetrommeld daar de doodsoorzaak nog niet duidelijk is.

"Er is op dit moment zeker geen sprake van een gewelddadig overlijden. Het onderzoek is opgestart om de precieze doodsoorzaak te achterhalen", klinkt het bij het parket. Volgens het parket gaat het mogelijk om een geval van wiegendood. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen.