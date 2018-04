Doodsoorzaak 15-jarige uit Grimbergen bekend: jongen sprong van dak gebouw TT HR

11 april 2018

11u41

Bron: Eigen berichtgeving 539 De 15-jarige Nick U. die deze week dood werd teruggevonden in Grimbergen, blijkt van het dak van een nabijgelegen gebouw te zijn gesprongen. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde na bijkomend onderzoek.

Uit respect voor de familie en nabestaanden geeft het parket geen verdere informatie. Er wordt ook gevraagd de familie van het slachtoffer de nodige rust en sereniteit te gunnen.

De 15-jarige Nick was zondagavond op bezoek bij een vriend. Daar vertrok hij rond 22.10 uur, maar hoewel de vriend vlakbij woonde, was Nick om 23 uur nog steeds niet thuis. De jongen werd later levenloos gevonden op een plek die helemaal niet op zijn normale weg naar huis lag.

Autopsie

Omdat op het lichaam niet meteen sporen werden gevonden die de dood konden verklaren, werd een autopsie bevolen. Daaruit bleek dat de jongen zware inwendige en uitwendige verwondingen aan de benen had opgelopen en ten gevolge van een ernstige impact leek te zijn overleden. Parket en politie deden ook een oproep naar getuigen, meer specifiek naar de vijf jongeren die de gsm van het slachtoffer hadden gevonden.

"Die 5 getuigen hebben zich gisterenavond aangemeld bij de lokale politie van Grimbergen, hun identiteit werd genoteerd en ze werden verhoord", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.

Intussen werd dinsdagavond echter ook bijkomend sporenonderzoek uitgevoerd op de plaats van de feiten. "Dat heeft aangetoond dat het slachtoffer van het dak van het nabijgelegen gebouw is gesprongen", gaat de parketwoordvoerder verder. "De vaststellingen ter plaatse en de verwondingen van de jongen stemmen overeen met deze these. Uit respect voor de familie en nabestaanden zal er geen verdere informatie meer worden verschaft. We vragen dan ook om de familie van het slachtoffer de nodige rust en sereniteit te gunnen."

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.