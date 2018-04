Doodsbedreiging voor Vlaamse redacteur van holebimagazine: “Ben je bang dat je kop eraf gesneden wordt?” Redactie

12 april 2018

21u54

Bron: ZiZo Magazine, Nieuwsblad 0 Een medewerker van holebi- en transgendermagazine ZiZo, die in het blad een kritisch stuk had geschreven over de erbarmelijke behandeling van homoseksuelen en transgenders in Armenië, heeft een bericht ontvangen waarin de afzender ermee dreigt zijn hoofd af te hakken.

Rémy Bonny studeert Politieke Wetenschappen aan de VUB en specialiseert zich in het holebibeleid in postcommunistische staten. In een artikel over de rechten van transgenders in Armenië schreef hij in november dat het land door en door homo- en transfoob is. Momenteel werkt het land aan een wet die discriminatie van holebi’s toelaat. “Als hij aangenomen wordt, verklaart de wet homoseksuelen vogelvrij”, besluit Bonny.

Via Instagram kreeg de student echter een onthutsend bericht, waarin de afzender hem een ‘faggot’ noemt en vraagt of hij bang is om onthoofd te worden. “Waarom ga je niet naar Saoedi-Arabië om homo’s te verdedigen? Ben je bang dat je kop eraf gesneden wordt?” luidt het in het bericht. “Wees toch maar niet te vrolijk, ook in België ben je niet veilig. Ik heb mijn Armeense vrienden gevraagd om je te zoeken”, staat er verder.

Bonny heeft nu klacht ingediend bij de politie. Er zijn immers aanwijzingen dat de bedreigingen afkomstig zijn van iemand met de Belgische nationaliteit. Van wie het bericht afkomstig is, weten enkel Bonny en de politie.

De student laat zich niet afschrikken, beklemtoont hij: “Het zet me mogelijk nog meer aan om door te gaan in plaats van dat het me zou ontmoedigen.”