Doodrijder verlaat met tranen in ogen rechtbank nadat hij drie jaar cel krijgt Mathias Mariën

11u20

Bron: Eigen berichtgeving 4 Mathias Mariën Doodrijder Marijn T. verlaat met de tranen in de ogen de rechtbank in aanwezigheid van zijn advocaat en moeder. Een 28-jarige doodrijder uit Gistel kreeg deze ochtend een celstraf van drie jaar - de helft met uitstel, vijf jaar rijverbod én een veeg uit de pan van de politierechter. In augustus 2016 veroorzaakte Marijn T. met 2,05 promille in zijn bloed een dodelijk ongeval in Ichtegem, nadat hij een inbraak had gepleegd. Een jaar eerder werd hij ook al eens veroordeeld voor een ongeval onder invloed. “Een zeer zware straf is op zijn plaats”, aldus de rechter. De man verliet met tranen in de ogen de rechtbank.

Marijn T. reed op 4 augustus vorig jaar, even voor middernacht, langs de Oostendesteenweg in Ichtegem in op motorrijder Wilfried Bogaerts (49) uit Asse. Die stierf ter plaatse. De 28-jarige T. had 2,05 promille alcohol in zijn bloed en reed volgens de verkeersdeskundige met 125 kilometer per uur achteraan in op Wilfried. Op die plaats is 90 de maximaal toegelaten snelheid. De man kwam zich tijdens de vorige zitting persoonlijk verantwoorden. Het enige wat hij toen vroeg was extra onderzoek. “Want zou het niet kunnen dat de motorrijder stilstond op het moment van de aanrijding”, sprak zijn advocaat. Opvallend: amper één week eerder stond hij al oog in oog met een rechter. Toen moest hij zich verantwoorden voor een inbraak bij zijn ex-werkgever vlak voor de dodelijke aanrijding. Hij kreeg daarvoor opschorting van straf. “Zijn euforische toestand had dus waarschijnlijk niet enkel te maken met de alcohol in zijn bloed, maar ook met het gevoel van de inbraak”, aldus de procureur toen.

Bart Boterman Marijn T. reed met 125 kilometer per uur achteraan in op motorrijder Wilfried Bogaerts (49) uit Asse.

Drie jaar cel

De politierechter gaf de doodrijder deze ochtend een veeg uit de pan. “De vraag naar extra onderzoek kwam er nadat de beklaagde eerst maandenlang beweerde zich niks van het ongeval te herinneren. ‘Enkel wat schimmen’, klonk het steevast in zijn verklaringen. Plots kan hij zich dan herinneren dat de motorrijder stilstond? Aan die verklaring is geen geloof te hechten. Ik zie dan ook geen enkele reden om een nieuwe deskundige aan te stellen. Enkel een strenge straf is hier op zijn plaats”, aldus de politierechter. Die voegde meteen de daad bij het woord en veroordeelde T. tot een effectieve celstraf van drie jaar, waarvan de helft met uitstel, vijf jaar rijverbod en 3.000 euro boete. De doodrijder zelf verliet met de tranen in de ogen de rechtbank in aanwezigheid van zijn advocaat en moeder.

Bart Boterman De BMW van Marijn T. belandde ondersteboven in een voortuin.

Bart Boterman Het ongeeval gebeurde op 4 augustus 2016, even voor middernacht, langs de Oostendesteenweg in Ichtegem.