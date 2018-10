Doodrijder van Merel (12) mag gevangenis verlaten met enkelband Wouter Hertogs kg

08 oktober 2018

13u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Brusselse strafuitvoeringsrechtbank (SURB) heeft beslist dat Muhammed Aytekin, de man die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, de gevangenis mag verlaten met een enkelband. De verdediging had gevraagd om hem onder elektronisch toezicht te plaatsen, zodat hij zijn straf verder thuis zou kunnen uitzitten. De ouders van Merel toonden zich diep teleurgesteld over de beslissing van de SURB.

De 23-jarige Aytekin werd in januari 2017 veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf jaar, een boete van 6.000 euro en een levenslang rijverbod. Volgens de strafuitvoeringsrechtbank heeft de man nu echter een grondig uitgewerkt reclasseringsplan, toont hij een oprechte en doorvoelde spijt en erkent hij zijn verantwoordelijkheid voor het ongeval. De immaturiteit die die ervoor zorgde dat hij tientallen verkeersovertredingen beging, zou hij kwijtgeraakt zijn in de gevangenis, klinkt het. Bovendien beloofde hij nooit meer een wagen te besturen en hoopte hij vrijwilligerswerk te kunnen doen in een organisatie die slachtoffers van verkeersongevallen helpt. Voorlopig heeft hij weliswaar enkel werk gevonden als pompbediende in een tankstation.



De strafuitvoeringsrechtbank legde de man nog een aantal voorwaarden op. Zo mag hij geen voet zetten in grote delen van Brussel, of in Vilvoorde, Eppegem en Zemst, omdat daar de familie van Merel De Prins woont. Daarnaast wordt hij therapeutisch opgevolgd.



De ouders van het meisje waren aanwezig op de uitspraak van de SURB en toonden zich diep ontevreden. "Vijf jaar is vijf jaar", zei de moeder. "Ik dacht dat hier een voorbeeld zou gesteld worden maar blijkbaar is dat niet het geval. Ik geloof niet dat hij spijt heeft of dat hij nooit meer zal rijden. Dat is allemaal in scène gezet."

Al ruim twintig keer veroordeeld

Aytekin reed de 12-jarige Merel De Prins aan op 18 oktober 2015. Het ongeval vond kort na de middag plaats op het kruispunt van de Jan Frans Willemsstraat met de Radiatorenstraat. De 12-jarige Merel, die met de fiets onderweg was naar huis, werd op het fietspad aangereden door een BMW die er na de aanrijding onmiddellijk vandoor ging. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed diezelfde avond aan haar verwondingen.

Bestuurder Aytekin (toen 21) nam eerst de vlucht naar Hongarije maar gaf zich op 2 november dan toch aan bij de politie. Intussen was gebleken dat de jongeman nooit een rijbewijs had gehaald, maar wel al achttien keer werd veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs en vijf keer voor rijden ondanks een rijverbod, waarbij hij telkens een rijverbod kreeg opgelegd. Ook op het moment van het ongeval was hij ontzet uit het recht tot sturen. Bovendien reed hij volgens de verkeersdeskundige 85 kilometer per uur, binnen de bebouwde kom, maakte hij een fout ontwijkingsmanoeuvre en was de BMW niet verzekerd.

Oogziekte

De Vilvoordse politierechtbank veroordeelde de man op 12 december nog tot dezelfde gevangenisstraf maar kende uitstel toe voor tien maanden van de vijf jaar. De correctionele rechtbank vond in beroep een volledig effectieve straf meer gepast, gezien de ernst van de feiten en de houding van Aytekin na de feiten.

Enkele maanden na zijn veroordeling liet de SURB de jongeman vrij nadat drie artsen hadden vastgesteld dat hij een zware oogziekte heeft en dat hij dreigde blind te worden als hij in gevangenis bleef. In augustus 2017 vroeg het Brusselse parket om die vrijlating in te trekken, nadat het Aytekin had laten onderzoeken door een wetsgeneesheer en op basis van diens verslag oordeelde dat zijn toestand zodanig verbeterd was dat hij terug in staat is om zijn straf uit te zitten.



De advocaat van de man, meester De Vlaemynck, wierp op dat dat verslag niet tegensprekelijk was en vroeg de aanstelling van een oogarts-deskundige. De SURB ging niet op die vraag in en besliste dat de man terug moest naar de gevangenis.