Doodrijder tankstation niet aan proefstuk toe

Doodrijder tankstation had 1,7 promille in bloed

Bjorn Maeckelbergh

24 januari 2018

07u21

2

Twaalf uur heeft het geduurd vooraleer de chauffeur die maandagavond het tankstation in Drongen binnenreed - én daarbij een Nederlandse klant doodreed - kón worden ondervraagd. Geert W. (54) uit Oostende had 1,7 promille alcohol in zijn bloed én werd al zeker vijf keer veroordeeld voor dronken rijden.