Doodrijder tankstation al vijf keer veroordeeld voor alcohol achter stuur Bjorn Maeckelbergh

24 januari 2018

06u30 2 De man die maandagavond het winkeltje aan een tankstation in Drongen binnenreed, waarbij een Nederlander het leven liet en twee andere klanten zwaargewond raakten, was zo dronken dat hij pas twaalf uur na de feiten ondervraagd kon worden. Bovendien was Geert W. niet aan zijn proefstuk toe.

De politierechter veroordeelde de 54-jarige Oostendenaar eerder al vijf keer voor geïntoxiceerd en dronken rijden. In januari 2015 haalde de politie hem in zijn thuisstad nog achter het stuur vandaan na een ongeval met vluchtmisdrijf. Hij had toen 2,64 promille alcohol in het bloed.

In september van hetzelfde jaar veroordeelde de strafrechter in Dendermonde W. zelfs nog tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor oplichting. De zakenman maakte de NMBS 1,7 miljoen euro armer met valse schoonmaakfacturen.