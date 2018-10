Doodrijder Sint-Niklaas voor de rechter wegens drugsbezit: "Ik had die cocaïne bij me om weg te gooien" ADN Nele Dooms

03 oktober 2018

13u53

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 4 De 21-jarige Anderson C. die op 27 augustus een mama en haar twee dochtertjes van het voetpad in Sint-Niklaas maaide toen hij met een rotvaart door het centrum scheurde, stond vandaag voor de rechter wegens drugsbezit. Hij werd in februari 2016 op straat in Sint-Niklaas door agenten betrapt met een halve gram cocaïne.

In 2017 werd C. hier al voor veroordeeld tot drie maanden cel en 6.000 euro boete, maar dat gebeurde bij verstek omdat de jongeman zijn proces toen niet bijwoonde. Toen hij na het ongeval deze zomer in de gevangenis belandde, werd hij daar op de hoogte gebracht van het verstekvonnis. Hij tekende verzet aan zodat de zaak nu opnieuw behandeld wordt.

"Ik had die drugs bij me om ze weg te gooien", vertelde C. vandaag aan de rechter. Zijn advocaat vroeg om een milde straf. "Het gaat om maar een halve gram drugs, C. was amper achttien jaar. Een jeugdzone", klonk het. "Ik dring er op aan om geen rekening te houden met de feiten van deze zomer, want het drugsbezit dateert van jaren voordien."



De rechter velt vonnis op 7 november.

Anderson C. reed in augustus dit jaar aan hoge snelheid door het centrum van Sint-Niklaas. In een bocht aan een Lidl-filiaal verloor hij de controle over het stuur. Net op dat moment passeerden een mama en haar twee dochtertjes. Eén van de meisjes overleed ter plaatse. C. bleek geen geldig rijbewijs te hebben en mocht dus niet eens met een wagen rijden.