Doodrijder Saar (15) voor rechtbank voor nieuw vluchtmisdrijf onder inlvoed: "Ik was ten einde raad" Hans Verbeke

16 april 2018

10u30

Bron: Eigen berichtgeving 204 Miguel Verhelst, de man die in december 2015 in Gits onder invloed van alcohol de 15-jarige fietsster Saar Gevaert doodreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, stond vandaag opnieuw voor de politierechter. In november vorig jaar, kort nadat hij veroordeeld was voor de dodelijke klap, pleegde hij opnieuw vluchtmisdrijf na een ongeval onder invloed. “Ik was ten einde raad”, klonk het vandaag in de rechtbank.

In Ledegem ging de 34-jarige man met de auto van zijn vriendin uit de bocht. De wagen belandde half in de gracht. Verhelst kroop uit het voertuig en verdween. Hij dook twee dagen onder in het Antwerpse vooraleer hij zich bij de politie ging aangeven. Hij beseft volgens zijn advocaat dat het stom was te vluchten. “Maar ik was in de nasleep van het ongeval met Saar alles verloren wat ik had”, zegt de man die noodgedwongen de boeken moest neerleggen van zijn metaalconstructiebedrijfje. “Ik wist niet meer waarin of waaruit.”

Rechter Philip Hoste was bijzonder scherp voor Verhelst. “U had tijdens de behandeling van het proces rond Saar Gevaert nochtans beloofd nooit nog achter het stuur van een auto te kruipen. Toch deed u dat opnieuw. Uw gedrag na het tweede ongeval - op de vlucht gaan en onderduiken - getuigt van een bijzonder kwalijke ingesteldheid. Vluchtmisdrijf is de meest asociale inbreuk die u zich kunt indenken. Gaat u dan nooit beseffen hoe u zich dient te gedragen in het verkeer?” Op 14 mei velt de rechter een vonnis. “Wij verwachten dat Verhelst gestraft wordt, zonder te zeggen hoe zwaar die straf precies moet zijn”, zeggen de ouders van Saar die met een aantal familieleden ook het proces van het tweede ongeval volgen.

“Wij vragen van hem dat hij doet wat moet in het verkeer, dat hij zich gedraagt zoals iedere burger dat hoort te doen. Dan gebeuren dergelijke drama’s niet. We horen hem zeggen dat hij spijt heeft van wat er gebeurd is, maar net zoals tijdens het proces van Saar klinken die woorden weinig overtuigend. Graag zouden wij die man vergeten, maar zolang hij dergelijke toeren blijft uithalen, kruist hij ons pad. Dat willen we niet. We voelen ons ook niet aangesproken als hij zegt alles te zijn kwijtgespeeld in de nasleep van het ongeval met Saar. We vrezen dat hij dat zelf heeft gezocht. Het zal voor hem wel pijnlijk zijn, maar dat is het voor ons evenzeer. Wij verloren Saar en dat hakt er nog elke dag bijzonder hard in."