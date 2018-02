Doodrijder Saar (15) daagt niet op voor proces na nieuw ongeval met vluchtmisdrijf: "Hij vlucht opnieuw" Hans Verbeke

05 februari 2018

10u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Miguel Verhelst, de 33-jarige man die in december 2015 in Gits de 15-jarige fietsster Saar Gevaert doodreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, was vanmorgen afwezig op de politierechtbank in Kortrijk, waar hij zich moest verantwoorden voor een nieuw ongeval met vluchtmisdrijf. Volgens zijn advocaat heeft hij de dagvaarding niet ontvangen omdat hij is verhuisd.

Verhelst raakte in november 2017 in Ledegem met zijn auto van de weg af. Hij belandde in de gracht en botste tegen een elektriciteitspaal. De man bleef ongedeerd maar ging lopen. Dat was niet voor het eerst want ook na het ongeval van Saar Gevaert pleegde hij vluchtmisdrijf. Verhelst was toen bovendien onder invloed van alcohol, zijn auto bleek ingeschreven, verzekerd noch gekeurd. In beroep kreeg Verhelst voor dat ongeval ruim drie jaar met uitstel en tien jaar rijverbod.

De moeder en de broer van Saar Gevaert, die uit nieuwsgierigheid deze morgen wél op de politierechtbank aanwezig waren, reageren verrast en ontgoocheld op het feit dat Miguel Verhelst vandaag afwezig bleef. "Hij vlucht opnieuw", zegt mama Ann Colson. "Het lijkt alsof hij weer zijn verantwoordelijkheid niet wil opnemen. Hij wist pas laat dat hij vandaag moest voorkomen, hoorden we van zijn advocaat. Dat snappen we niet. Het parket heeft weken geleden al gecommuniceerd over het ongeval met vluchtmisdrijf in Ledegem. Daarbij werd ook de datum bekendgemaakt wanneer hij zich moest verantwoorden."

Geërgerde rechter stelt zaak uit

De familie van Saar hoopt dat de doodrijder straks wel voldoende gestraft wordt voor de nieuwe feiten waarvoor hij zich moet verantwoorden. "We zijn immers ontgoocheld in de straf die hij kreeg in ons dossier. Daarin werd hij veel te licht gestraft."

De politierechter stelde de zaak uit naar 16 april. "Ik dring er sterk op aan dat uw cliënt dan wél aanwezig is", kreeg de advocaat van Verhelst te horen. "Het heeft geen zin om weer met uitvluchten af te komen", klonk het geërgerd.