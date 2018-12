Doodrijder peuter Laura gaat voor volledige vrijspraak: “Die joint rookte hij pas na het ongeval” adv

20 december 2018

15u59

Bron: belga 7 Een twintiger uit Turnhout die in september 2017 zijn buurmeisje van 18 maanden doodreed, heeft aan de politierechtbank de volledige vrijspraak gevraagd. Eerder was de man bij verstek veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf, 2,5 jaar rijverbod en een boete van 8.600 euro.

Het ongeval gebeurde op 2 september 2017. De twintiger verliet achterwaarts de oprit van zijn woning in de Taeymanslaan in Turnhout. Bij het voorwaartse manoeuvre dat daarop volgde, belandde zijn buurmeisje onder een wiel van de wagen. Het meisje overleed even later aan haar verwondingen. De bestuurder legde op het politiekantoor een positieve drugstest af.

De politierechtbank boog zich enkele maanden geleden al eens over de zaak, maar de bestuurder stuurde toen zijn kat. Hij tekende nadien wel verzet aan tegen het verstekvonnis. Deze middag kwam de zaak opnieuw voor. Het openbaar ministerie vroeg een bevestiging van het eerste vonnis.

De bestuurder gaat volledig voor de vrijspraak, zowel voor het ongeval op zich als voor de positieve drugstest die hij aflegde. "De aanwezigheid van het kind op de straat was onvoorzienbaar. De joint die tot een positieve drugstest leidde, rookte hij pas na het ongeval", zegt zijn advocate. De politierechter beslist op 17 januari.