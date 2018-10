Doodrijder peuter Laura daagt niet op voor proces en wordt over de hele lijn schuldig bevonden Jaar cel voor Jonathan M. die onder invloed van drugs achter het stuur zat mvdb

11 oktober 2018

16u21

Bron: Belga - Eigen berichtgeving 2 Jonathan M. uit Turnhout is door de politierechtbank over de hele lijn schuldig bevonden aan een dodelijk ongeval waarbij zijn buurmeisje Laura van amper 18 maanden om het leven kwam. De twintiger stuurde zijn kat naar de rechtbank. Hij krijgt 1 jaar gevangenisstraf, 2,5 jaar rijverbod en een boete van 8.600 euro.

De twintiger verliet op 2 september 2017 achterwaarts de oprit van zijn woning in de Taeymanslaan in Turnhout. Bij het voorwaartse manoeuvre dat daarop volgde, belandde zijn buurmeisje onder een wiel van de wagen. Het meisje overleed even later aan haar verwondingen.

De bestuurder legde op het politiekantoor een positieve drugstest af. Zijn verklaring dat hij na het ongeval nog een joint had gerookt, vindt de politierechter ongeloofwaardig. Nog volgens de rechter speelden er vaak kinderen op straat. De bestuurder wist dat en had dus voorzichtiger moeten zijn.

Gebrek aan schuldinzicht

De rechter houdt bij de strafmaat ook rekening met het gebrek aan schuldinzicht. De twintiger daagde tijdens het onderzoek voor geen enkel verhoor op, en liet ook verstek gaan voor zijn proces. De schadevergoedingen voor de nabestaanden van het slachtoffer worden later nog bepaald.