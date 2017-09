Doodrijder Merel vraagt vanuit cel vrijlating aan 08u06

Bron: Het Nieuwsblad 0 BELGA De strafuitvoeringsrechtbank oordeelde eergisteren dat Muhammed Aytekin (22) opnieuw de cel in moest, maar de doodrijder van Merel De Prins bleek spoorloos. Gisteren gaf hij zich dan toch aan bij de politie. Hij werd overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis, maar diende meteen een verzoekschrift voor zijn vrijlating in. Dat meldt Het Nieuwsblad. Eerder al had zijn advocaat cassatieberoep aangetekend tegen Aytekins opsluiting.

De 22-jarige Aytekin reed in oktober 2015 Merel De Prins dood in Vilvoorde. Op 26 januari van dit jaar werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel. Een zestal maanden geleden liet de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel de doodrijder echter vrij omdat hij lijdt aan een ernstige oogziekte. Inmiddels was hij voldoende hersteld om weer opgesloten te worden. Dat gebeurde ook, maar Aytekin diende al een verzoek in om over vier maanden opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank te verschijnen.



"Hij zal dan een derde van zijn veroordeling tot vijf jaar hebben uitgezeten", zegt zijn advocaat, meester Yannick De Vlaemynck, in Het Nieuwsblad. "Mocht hij vrijgelaten worden, dan zal dat om wettelijke redenen zijn, niet om medische. Daar kan weinig op worden aangemerkt."

