Doodrijder Merel De Prins wil straf met enkelband uitzitten Redactie

08u55

Bron: Belga 0 RV/Photo News Muhammed Aytekin (22), de bestuurder die in 2015 Merel De Prins (12) doodreed in Vilvoorde, wil niet langer wegens medische redenen vrijkomen. Wel heeft hij nu een procedure opgestart om zijn straf thuis met een enkelband uit te zitten. Dat ­zegt zijn advocaat Yannick De Vlaeminck in Het Nieuwsblad.

Aytekin werd tot vijf jaar cel veroordeeld, maar kwam in maart vrij omdat hij aan een ernstige oogziekte lijdt. Dat werd in september herroepen. "Nochtans gaat zijn toestand erg achteruit", zegt de advocaat. "In de gevangenis krijgt hij geen ­behandeling. Volgens de dokter riskeert hij blind te worden."

Een antwoord op de aanvraag van een enkelband wordt binnen vier maanden verwacht. Vanaf begin 2018 kan Aytekin ook nog een procedure opstarten om vervroegd vrij te ­komen.