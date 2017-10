Doodrijder Merel De Prins komt niet vrij wegens procedurefouten hr whw

Merel De Prins werd eind oktober 2015 aangereden in Vilvoorde toen ze de straat overstak. Muhammed Aytekin, de man die Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, moet in de cel blijven. Het Hof van Cassatie heeft beslist dat er geen reden is om de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank te verbreken. Deze voormiddag had zijn advocaat hierom gevraagd omdat er procedurefouten zouden gemaakt zijn bij deze beslissing.

Merel De Prins werd eind oktober 2015 aangereden in Vilvoorde toen ze de straat overstak. De man die haar had aangereden, de 22-jarige Muhammed Aytekin, nam eerst de vlucht naar het buitenland, maar gaf zich nadien toch aan bij de politie. De jongeman had nooit een rijbewijs gehaald, maar had wel zeven keer een rijverbod opgelegd gekregen.



Op 26 januari veroordeelde de Brusselse correctionele rechtbank Aytekin tot een effectieve celstraf van 5 jaar. Maar korte tijd nadien werd de jongeman vrijgelaten nadat drie artsen hadden vastgesteld dat hij een zware oogziekte heeft en dat hij dreigde blind te worden als hij in gevangenis bleef.

Wetsgeneesheer

Het Brusselse parket liet Aytekin onderzoeken door een wetsgeneesheer en stelde op basis van diens verslag dat zijn toestand zodanig verbeterd was, dat hij terug in staat is om zijn straf uit te zitten. De advocaat van de man, meester De Vlaemynck, vroeg de aanstelling van een deskundige maar de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) ging niet op die vraag in en besliste dat de man terug moest naar de gevangenis. Dat was eind september. De man bleek toen spoorloos, maar ging zich op 29 september dan toch aanmelden bij de politie.



De verdediging trok daarop naar het Hof van Cassatie. Dat zag geen redenen om de beslissing van de SURB te vernietigen. Aytekin blijft dus in de cel.