Doodrijder Merel De Prins heeft zich aangegeven SPS

09u22 0 BELGA De doodrijder van Merel De Prins heeft zich aangegegen bij de politie. Gisteren oordeelde de strafuitvoeringsrechtbank dat hij opnieuw de cel in moest, maar hij bleek spoorloos.

Muhammed Aytekin werd in maart van dit jaar vrijgelaten omdat hij een oogziekte heeft. Hij is echter gezond genoeg om zijn straf opnieuw uit te zitten, klonk het gisteren. Maar de man bleek gisteren spoorloos. De politie zocht hem op verschillende adressen, maar kon hem niet vinden.



Volgens zijn advocaat was Aytekin niet voortvluchtig, maar gewoon niet thuis toen de politie kwam aankloppen. "Hij zal zich morgenochtend aanbieden bij de politie", klonkt het gisteren. Allicht zal hij meteen terug naar de gevangenis overgebracht worden.



De 22-jarige jongeman reed in oktober 2015 Merel De Prins dood in Vilvoorde. Hij nam de vlucht naar het buitenland, maar gaf zich nadien toch aan bij de politie. De jongeman had nooit een rijbewijs gehaald, maar kreeg wel zeven keer een rijverbod opgelegd.



Op 26 januari van dit jaar werd Aytekin veroordeeld tot vijf jaar cel. Een zestal maanden geleden liet de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel de man echter vrij omdat hij lijdt aan een ernstige oogziekte. Drie artsen stelden vast dat Aytekin blind dreigde te worden als hij nog langer in de gevangenis bleef.