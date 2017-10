Doodrijder Hasseltse vrouw: "Ik was even afgeleid en voor ik het wist, was het gebeurd" Twintiger maaide drie voetgangers van het voetpad Birger Vandael

Bron: Eigen berichtgeving 2 TVL - Dirk Billion/Mariotti Bestuurder Simon S.: "Ik was even afgeleid en voor ik het wist, was het gebeurd." Vanmiddag vond op de politierechtbank van Hasselt de eerste zitting plaats rond de doodrijder van Serpil Dikmen (47) uit Hasselt. De vrouw werd op zaterdag 27 februari samen met drie andere voetgangers van het voetpad aan de Koningin Astridlaan gemaaid. Dinsdag 2 maart overleed ze aan haar verwondingen. De chauffeur, een twintiger uit Bilzen, werd geconfronteerd met 21 burgerlijke partijen. "Ik was even afgeleid en voor ik het wist, was het gebeurd", stamelde de man.

Die zaterdagmiddag leek er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. "Ik was bezig met een verhuis. Het was ongeveer 3 uur in de namiddag en we wilden wat gaan eten in het centrum van Hasselt. De zon scheen, ik had wat vrolijke muziek opstaan en mijn vriendin was aan het prullen in de wagen. Daardoor raakte ik afgeleid. Door die onoplettendheid heb ik de baan gedwarst. Aan mijn linkerkant liepen mensen op de stoep en die heb ik omver gereden", deed Simon S. zelf het relaas van de gebeurtenissen. De vriendin van het dodelijk slachtoffer liep beenbreuken op, de twee andere voetgangers uit Holsbeek raakten lichtgewond.

Al snel werden er veel vragen gesteld bij het ongeval. Een getuige die achter de bestuurder reed, vertelde achteraf immers dat zijn voorganger over de rijbaan zwalpte. Hij beweerde ook dat de chauffeur met zijn hoofd op het stuur lag en had naar eigen zeggen diverse malen geclaxonneerd om de man erop te wijzen dat hij zich in de problemen aan het werken was. De situatie van de jonge Bilzenaar werd er niet bepaald rooskleuriger op toen bleek dat hij een positieve drugtest had afgelegd net na het ongeval. Simon ontkende vanmiddag echter een groot deel van de verklaringen van de getuige. "Wat de drugs betreft, geef ik toe dat ik een avond eerder rond 21.30 uur één of twee jointjes heb gerookt. Op het moment van het ongeval was ik niet stoned of high."

De rechter vroeg om de getuige die achter hem reed naar de politierechtbank te halen zodat hij nogmaals zijn uitleg kan doen. "Dat is van zeer groot belang met oog op de tenlastelegging en de bestraffing." Dat zal gebeuren op 15 november.