Doodrijder chiroleidster Julie (22) vrij onder voorwaarden Sam Ooghe

13u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 PN/Spillebeen De bestuurder die op 9 september Julie Roelens (22) doodreed in Ertvelde, is gisteren onder voorwaarden vrijgelaten. Dat besliste de raadkamer in Gent.

Het slachtoffer wandelde met haar fiets naar huis na een fuif, samen met een vriend. Rond 2.30 uur werd ze aangereden. De dader stapte nog uit en zou zelfs gepraat hebben met de vriend van Julie. Hij vluchtte weg toen hij sirenes hoorde. De man zat onder invloed achter het stuur. Enkele uren na de aanrijding kon de politie hem oppakken. Of hij gevonden werd of zichzelf aangaf, is niet duidelijk. Eén van de voorwaarden zou een rijverbod zijn. Het parket gaat niet in beroep tegen de vrijlating.