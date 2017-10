Doodrijder Axelle (3) en haar mama krijgt in beroep zeven jaar: "Rechtvaardig vonnis" Koen Baten

16u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mozkito/RV Cedric C. reed op 23 augustus 2015 de kleine Axelle (3) en haar mama Johanna Van Damme uit Maldegem dood in Nieuwerkerken bij Aalst. Doodrijder Cedric C. is door de rechtbank van Dendermonde in beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar, waarvan 2 jaar met uitstel. De 22-jarige man reed op 23 augustus 2015 de kleine Axelle (3) en haar mama Johanna Van Damme uit Maldegem dood in Nieuwerkerken bij Aalst. "Voor ons is het een rechtvaardig vonnis", zegt Frank Vanachter, opa van Axelle.

Cedric C. krijgt in beroep dus een half jaar minder celstraf dan in eerste aanleg. Toch is dit een streng signaal naar de maatschappij toe dat dergelijke daden absoluut niet kunnen. De nabestaanden zijn opgelucht over de uitspraak. Maar vergeten, zullen ze nooit. "Voor de papa van Axelle is het zelfs emotioneel te moeilijk om naar hier te komen", zegt een geëmotioneerde Frank Vanachter. "We denken dat de straf rechtvaardig is. Maar je kan de feiten nooit meer omkeren. We moeten er mee leren leven, maar dat blijft moeilijk. We zijn er zelfs nog niet in geslaagd om het kinderbedje van Axelle uit onze woning weg te halen."

"Je leest wel eens over dodelijke ongevallen in de krant. Maar als het in je eigen familie gebeurt, is dat onbeschrijfelijk. Zo een gevoel hebben, is verschrikkelijk. Het proces duurde lang, wat voor ons niet nodig was. Wij hopen nu stilaan alles af te sluiten."

Kamikazepiloot

De feiten dateren van 23 augustus 2015. Op de Siesegemlaan in Nieuwerkerken werden Axelle en Johanna van de weg gemaaid door de intussen 22-jarige Cedric. De man reed nadien door aan hoge snelheid met een verbrijzelde autoruit en negeerde hierbij zelfs een rood licht. "De man reed als een kamikazepiloot door een zone dertig. Dit criminele rijgedrag verdient absoluut een zware straf. Dat de man zich niet direct ging aangeven, maar ook de slachtoffers achterliet en de hulpdiensten niet belde, is ronduit onbegrijpelijk", aldus de rechter. "Een zware gevangenisstraf is hierdoor absoluut nodig, zodat de beklaagde tijd heeft om te beseffen wat hij echt gedaan heeft, ook al zou hij intussen tot inkeer zijn gekomen", klinkt het. Naast de celstraf moet de man ook een boete van 6000 euro betalen en een rijverbod van tien jaar uitzitten, wat meer is dan in eerste aanleg. Toen kreeg hij zes jaar rijverbod. Hij zal moeten slagen in alle proeven en zich houden aan een hele reeks voorwaarden.