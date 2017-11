Doodgestoken vrouw ligt zeker tien dagen in appartement in Charleroi voor buren haar vinden ADN

19u42

Bron: Belga 0 Photonews - In een appartement in Charleroi is vanmiddag het lichaam van een vrouw van een jaar of zestig aangetroffen. Buren ontdekten het lichaam van de vrouw, dat er al een dag of tien lag. Ze werd verschillende keren gestoken met een steekwapen. Een onderzoek werd geopend.

De buren werden ongerust toen ze opmerkten dat ze niet langer geluid hoorden uit het appartement van het slachtoffer. Ze openden de deur en meteen kwam hen een krachtige geur tegemoet. De lokale politie kwam ter plaatse en ontdekte er het levenloze lichaam, dat er al een tiental dagen lag.

Het parket kwam daarna ter plaatse, net zoals een wetsdokter en de onderzoeksrechter. Uit een eerste onderzoek bleek al dat haar verwondingen veroorzaakt werden door een steekwapen, zoals een mes of een priem. Later vanavond volgt een autopsie. Een motief is nog niet bekend. Verschillende kasten in het appartement waren geopend, en het lijkt erop dat die doorzocht waren. Omdat de vrouw alleen woonde, is nog niet duidelijk of er iets ontvreemd werd.