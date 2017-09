Doodde man zijn vrouw per ongeluk met revolver? Reconstructie van moord in Diksmuide Jelle Houwen

17u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jelle Houwen In de Stationsstraat in het centrum van Diksmuide werd deze middag de reconstructie gehouden van een moord die op 18 juli werd gepleegd. De 39-jarige Isabelle Deschodt werd die dinsdagavond kritiek aangetroffen in haar appartement. De vrouw overleed een dag later aan haar verwondingen.

Het was haar 50-jarige man, uit Dilbeek, die toen de hulpdiensten belde. De man werd na de feiten aangehouden als verdachte van de moord maar ontkende zijn betrokkenheid. Aanvankelijk dacht men dat de vrouw om het leven kwam door een messteek in de borst maar pas bij de inwendige autopsie trof men in haar lichaam een kleine kogel aan. Die was afkomstig van een kleine revolver die nog in het appartement lag.

Volgens advocaat Herman Baron is de vrouw een onopzettelijke dood gestorven. "Mijn cliënt was het revolvertje aan het manipuleren en was er een kogel aan het uithalen. Bij die handelingen is het wapen afgegaan en werd zijn vrouw per ongeluk geraakt. Het gaat dus om onopzettelijke doding. Hij heeft na de feiten ook zelf de hulpdiensten gebeld. Van een ruzie tussen hen was geen sprake."

De reconstructie nam deze middag twee uren in beslag en was er vooral op gericht om met een wapendeskundige na te gaan of de baan van het schot overeen komt met een onopzettelijke handeling van de man. Die resultaten worden nu bekeken. De Dilbekenaar blijft vooralsnog in de cel.