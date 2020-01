Dood Mawda: politieagent die schoot tijdens achtervolging aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag LH

29 januari 2020

13u05

Bron: RTBF 22 De politieagent die schoot tijdens de achtervolging in mei 2018 waarbij de Iraaks-Koerdische peuter Mawda omkwam, wordt aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag. Dat meldt de RTBF.

De beslissing werd genomen op basis van de reconstructie van het dramatische incident en het ballistisch rapport.

De tweejarige peuter Mawda stierf op 17 mei 2018 door een politiekogel bij een achtervolging van een minibusje van mensensmokkelaars nabij Namen. Het busje met dertig migranten was onderweg naar het Verenigd Koninkrijk.

Een politieagent vuurde tijdens de achtervolging van de witte camionette op de E42 een schot af. De kogel doorboorde het busje en kwam in de wang van Mawda terecht, waarna het meisje overleed.

De bestuurder van het busje en de man die het mensensmokkeltransport georganiseerd zou hebben, werden respectievelijk in april vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk en in oktober vorig jaar in Nederland opgepakt.