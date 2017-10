Donuts op Turnhoutsebaan: Antwerpse politie rijdt dolle trouwstoet klem RVL - TT

In de Kroonstraat in het Antwerpse district Borgerhout hebben agenten deze namiddag een toeterende colonne auto's klemgereden. Daarbij kwamen veel agenten ter plaatse, net als enkele snelleresponsteams. Het ging om een trouwstoet die voornamelijk bestond uit luxewagens, met onder meer Belgische en Duitse nummerplaten.







De wagens in de trouwstoet verplaatsten zich in de omgeving van de Turnhoutsebaan en reden met onaangepaste snelheid, toeterden en reden zelfs over voetpaden. Daarop belden heel wat mensen verontwaardigd naar de hulpdiensten. In totaal bestond de colonne uit meer dan tien luxewagens.



De politie kreeg ook meldingen dat de inzittenden de straat blokkeerden op de openbare weg stonden te dansen. Volgens anderen waren de luxewagens dan weer aan het slippen en durfden voetgangers niet oversteken door het rijgedrag van de colonne, die zelfs kruispunten blokkeerde.



"Zo'n gedrag is onverantwoord in het verkeer", zegt de Antwerpse politie, die in groten getale ter plaatse kwam. Onder meer agenten op de motor en snelleresponsteams werden ingezet.



"Er zijn een aantal ploegen aangestuurd om in gesprek te gaan met de bestuurder in de trouwstoet, maar de groep gaf geen gevolg aan de vraag van de politie om zich verantwoordelijk te gedragen in het verkeer. Daarop zijn alle betrokkenen gecontroleerd. Er is een iemand uit de groep meegenomen naar het cellencomplex. Van een andere bestuurder weten we dat hij reed zonder rijbewijs. Tegen hem liep nog een bevel tot gevangenneming."



Na de interventie van de politie was het even onrustig op het kruispunt van de Bleekhofstraat en de Kroonstraat. Rond 17u10 is de rust opnieuw weergekeerd.

Trouwstoeten veroorzaken ophef

Eerder dit jaar was er heel wat ophef nadat beelden werden gemaakt van roekeloos rijgedrag door trouwstoeten. Zo opende de politie een onderzoek naar een trouwstoet op de R4, waarbij wagens bewust zigzagden en zelfs een kruispunt blokkeerden om er een zogenaamde 'donut' te maken.