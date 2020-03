Donorcentra Rode Kruis sluiten niet: “Blijf bloed geven” HLA

13 maart 2020

10u17

Bron: Belga 70 Het Rode Kruis-Vlaanderen benadrukt vandaag dat zijn donorcentra niet sluiten en ook de mobiele bloedinzamelingen in alle veiligheid blijven doorgaan. “Zowat alles in België gaat dicht, maar níet de bloedinzamelingen”, klinkt het. “Bloed geven is nog steeds mogelijk en moet dat ook altijd blijven om de bloedvoorraad - die binnen de kortste keren onder zware druk komt te staan - op peil te houden.”

Het Rode Kruis waarschuwt dus voor mogelijke tekorten die zouden ontstaan als donors massaal thuisblijven. “De communicatie van de regering over het sluiten van nagenoeg alle openbare aangelegenheden kan de indruk wekken dat er ook geen bloedinzamelingen meer plaatsvinden”, zegt CEO Philippe Vandekerckhove. “Het tegendeel is waar: we moeten onze donoren nú mobiliseren om bloed te blijven geven. De gevolgen - een land dat zonder bloed dreigt te vallen - kunnen desastreus zijn.”

Er wordt streng toegezien op de toepassing van een strikte hand- en hoesthygiëne en ook de afstandsmaatregel van 1 meter tussen verschillende personen wordt strikt nageleefd Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen verzekert dat alles wordt gedaan om de veiligheid van de donors in coronatijden te garanderen. “Het spreekt voor zich dat onze medewerkers alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen nauwkeurig opvolgen”, klinkt het. “Er wordt streng toegezien op de toepassing van een strikte hand- en hoesthygiëne en ook de afstandsmaatregel van 1 meter tussen verschillende personen wordt strikt nageleefd.” Donorcentra of mobiele bloedinzamelingen zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld concertzalen perfect in staat om een gecontroleerde setting te creëren waar alle preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, strikt nageleefd kunnen worden, stelt het Rode Kruis.

Wie zich fit en gezond voelt, wordt dan ook opgeroepen om een geplande komst naar een donorcentrum of mobiele bloedinzameling zeker niet af te zeggen. Hier en daar is het wel mogelijk dat een geplande inzameling niet kan doorgaan wegens de sluiting van culturele centra en sportzalen.

