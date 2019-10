Donkere chocolade maakt klant gelukkiger PVZ

04 oktober 2019

13u34

Bron: Belga 0 Een winkelier die een klant een stukje zwarte chocolade aanbiedt, daar is niets mis mee. Uit doctoraatsonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent blijkt namelijk dat het eten van donkere chocolade de stemming van klanten en hun evaluaties over de dienstverlening of klantenervaring verbetert. De resultaten van het onderzoek komen net op tijd, want zaterdag en zondag is het Weekend van de Klant.

Het onderzoek werd gevoerd via drie scenario-gebaseerde experimenten en één veldstudie in een schoenenwinkel, waar in totaal bijna 400 mensen aan deelnamen. Het was specifiek de zwarte chocolade die het verschil maakte bij de klant. Een andere attentie, zoals het aanbieden en eten van speculaas of melkchocolade had niet hetzelfde effect als de donkere chocolade.

"Het fijne aan ons onderzoek is dat het kleine handelaars, retailers, en dienstverleners erop attent maakt dat een detail zoals donkere chocolade het verschil kan maken. Bovendien is het aanbieden van een stukje donkere chocolade zowel haalbaar als betaalbaar. Dit is vooral belangrijk voor kleine zelfstandigen omdat die het steeds moeilijker krijgen om klanten naar hun fysieke winkelpunt te lokken en hun kracht dus moeten halen uit extra fijne klantenervaringen", vertelt onderzoekster Nanouk Verhulst.