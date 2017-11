Donderdagnacht in Leuven: kotfeestjes stilgelegd, muurklimmer gevat en blinde student herenigd met vrienden Politie beleeft drukke nacht vol uitgaansoverlast hr

Archiefbeeld van een feestnacht in het centrum van Leuven. De nacht van donderdag op vrijdag was bijzonder druk voor de Leuvense politie, door tal van interventies voor uitgaansoverlast. Zo werden heel wat kotfeestjes stilgelegd, een muurklimmer gevat, en een blinde student werd door de politie herenigd met zijn vrienden. Er werd ook een jongeman bewusteloos aangetroffen in zijn douche.

De verantwoordelijke van een fakbar in de Tiensestraat belde even na 5 uur de politie omdat een blinde student er alleen was achtergebleven. De vrienden waarmee hij gekomen was, was hij in de loop van de avond kwijt geraakt. De jongeman, een 19-jarige uit Oostende, verbleef echter op kot in Brussel en kon niet alleen naar huis. De politie haalde de jongeman op en slaagde er uiteindelijk in om toch een van zijn vrienden te contacteren. Deze was ook al naar zijn vriend op zoek. Samen vertrokken ze terug naar Brussel.

Muurklimmer

Een 21-jarige student uit Kessel-Lo beklom vannacht even voor 3 uur de muur van college De Valck in de Tiensestraat in Leuven. Hij wandelde een paar meter over de muur en klom dan weer naar beneden. Om terug omlaag te klimmen gebruikte hij een verkeersbord dat tegen de muur bevestigd was. Dit raakte hierdoor beschadigd. Hij had echter pech dat er net een politieploeg passeerde. Er werd een GAS-pv opgesteld. De jongeman was bereid de schade te betalen.

Bewusteloos in douche

De kotgenoten van een 19-jarige student uit Schoten belden vannacht omstreeks 3.30 uur de hulpdiensten naar de Blijde-Inkomststraat omdat ze geen reactie meer kregen vanuit de kamer van de jongeman. Zijn douche liep al ruim een half uur en er stond luide klassieke muziek op. Ze geraakten echter niet binnen omdat de sleutel aan de binnenzijde van de kamer zat. De politie brak de deur open en trof de jongeman bewusteloos aan in de douche. Hij kwam snel terug bij bewustzijn, maar kon zich niets meer herinneren. De jongeman, die duidelijk onder invloed van alcohol was, werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Kotfeestjes

Even na middernacht werd een kotfeestje met een 30-tal studenten in de Frederik Lintstraat stil gelegd. De aanwezigen zorgden voor bijzonder veel geluidsoverlast voor de buurt. De verantwoordelijke van het feestje, een 19-jarige studente uit Wemmel, begreep niet wat ze fout deden en weigerde mee te werken. De politie stelde proces-verbaal op voor nachtlawaai. Gelukkig was de rest van het gezelschap wel slimmer en konden ze hun vriendin bedaren en iedereen aanmanen om te vertrekken. Ook in de Lombaardenstraat, de Bogaardenstraat en de Parkstraat werden kotfeestjes stilgelegd wegens geluidsoverlast.

Vandalen

Even na 3 uur duwden drie studenten een geparkeerde motorfiets om in de Schapenstraat. De eigenaar hoorde de doffe plof op straat en zag de drie vertrekken. Hij ging de drie achterna. De politie kon hen vatten. Ze waren allen onder invloed van alcohol. Geen van de drie wilde toegeven dat ze de motorfiets hadden omgeduwd. Ze zullen mogen opdraaien voor de beschadigen.