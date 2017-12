Donderdag opgepakte verdachte (20) vluchtmisdrijf op vrije voeten HA

Een 56-jarige vrouw raakte zwaargewond bij de zware klap, maar heeft het ziekenhuis intussen mogen verlaten. De 20-jarige bestuurder die gisteren werd opgepakt voor het ongeval met vluchtmisdrijf eerder deze week in Schaarbeek is vrijgelaten onder voorwaarden.

De jongeman mag geen gemotoriseerde voertuigen besturen. Hij moet ook een stage volgen bij een ziekenhuis of centrum dat verkeersslachtoffers opvolgt.

De twintiger werd opgepakt na de aanrijding met vluchtmisdrijf die maandagnamiddag plaatshad in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Een vrouw werd toen van een zebrapad gemaaid in de Jeruzalemstraat. Van het ongeluk verschenen beelden op sociale media. In het filmpje is te zien hoe de aanrijder na de feiten vluchtmisdrijf pleegde.

Gisteren werd een verdachte opgepakt voor verhoor, maar de jongeman is intussen weer vrijgelaten onder voorwaarden, meldt Bruzz.

Het slachtoffer, een 56-jarige vrouw, raakte zwaargewond bij het ongeluk, maar is inmiddels aan de beterhand. Ze heeft het ziekenhuis al mogen verlaten, aldus nog Bruzz.