Domus Medica: “Basispakket beschermingsmateriaal voor dokterspraktijken zou efficiëntst zijn” JG

07 april 2020

16u32

Bron: Belga 1 De huisartsen hebben zich de voorbije weken beholpen met mondmaskers en handschoenen die ze nog in voorraad hadden, maar die voorraad begint stilaan te slinken. Al begin vorige week deed huisartsenvereniging Domus Medica een voorstel aan het kabinet van bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld): bezorg elke praktijk een basispakket aan beschermingsmateriaal. "Dat zou het meest efficiënt zijn", meent Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica. "Een week later hebben we van het kabinet echter nog geen definitief antwoord gekregen op dat voorstel."

De huisartsen konden ook rekenen op materiaal uit triageposten of schenkingen via patiënten, maar ook die voorraden volstaan niet meer. De mondmaskers die de voorbije weken geleverd werden, zijn vooral terechtgekomen in triagecentra.

In de prioriteitenlijst staan huisartsen redelijk hoog, na ziekenhuizen, triagecentra en woonzorgcentra. "Men is nog bezig de vraag, het aanbod en het leveren van dat aanbod op elkaar af te stemmen", zegt Van Giel. "Vandaar ook onze vraag om alvast een basispakket te leveren aan elke praktijk. We denken dat dat efficiënter zal werken, en zo kan alvast de hoogste nood wat gelenigd worden."

Omdat er ook alsmaar meer patiënten zijn die waarschijnlijk asymptomatisch drager zijn van het virus, is het voor de huisartsenvereniging belangrijk dat de bescherming uitgebreid wordt. "Anders riskeer je een grotere uitval van huisartsen", aldus nog Van Giel.

De woordvoerster van De Backer laat weten dat ze de kwestie nagaat bij haar collega's op het kabinet.