Domper na de vakantie: auto volledig gestript op ‘beveiligde parking’ aan luchthaven Charleroi HR

13 maart 2019

11u47

Bron: Facebook, Provinciale Zeeuwse Courant 0 Bij hun terugkeer na een vakantie in Malta stond een koppel een onaangename verrassing te wachten in Charleroi. Hun Golf GTI, die ze hadden achtergelaten op een beveiligde parking, bleek volledig gestript. “De koplampen, stoelen, het stuur en andere apparatuur waren weg”, zeggen Daniël en Raven. “Daar stonden we dan met onze koffers.”

Het koppel uit het Nederlandse Terneuzen liet hun wagen op 21 februari achter op de ‘Quick Parking’ bij de luchthaven van Charleroi. In eerste instantie leek alles normaal. “We kozen voor een bewaakte parking, zodat de auto veilig stond”, zeggen ze. “Het was de eerste parking die we zagen op Google met de kenmerken veilig, bewaakt en betrouwbaar. Dus dat leek ons goed.”

“Bij Quick Parking laat u uw auto in veilige handen achter”, klinkt het op de website van het bedrijf zelf. Voor 1 dag betaal je er momenteel 10 euro, voor 4 dagen 20 euro en voor 8 dagen 27 euro.

“Bij aankomst kregen we een plekje achterin aangewezen en werden met het pendelbusje naar het vliegveld gebracht. We hadden een fijne vakantie en hoorden intussen niets over de auto.”

Maar toen ze op 25 februari terugkeerden en aan hun auto kwamen, was er een hoes over getrokken.

“Wij wisten meteen dat het foute boel was. Er was niet alleen ingebroken, onze auto was volledig gestript. De koplampen, stoelen, stuur en andere apparatuur waren uit de wagen verdwenen. “Net als een aantal persoonlijke spullen. We kwamen daar aan in het donker en wilden naar huis. Daar sta je dan met je koffers.”

Raven en Daniël spraken een medewerker van Quick Parking aan. “Hij reageerde verbaasd en zei dat dit nooit eerder was gebeurd. Een collega die ik aan de telefoon kreeg, wist er wel van. Nog een andere collega zei dat onze verzekering dit wel zou dekken.” Nog voor de politie arriveerde, waren alle parkingmedewerkers verdwenen. “Wij bleven achter op een lege, onbemande parking.”

Van de politie kregen ze te horen dat ze lang niet de enige slachtoffers zijn van zo’n feiten. “De auto is meegenomen voor sporenonderzoek en later total loss verklaard.”

Kleine lettertjes

De slachtoffers konden de schade recupereren via de verzekering. Ze delen hun verhaal om anderen te waarschuwen. “Nadat ik een aantal keer met de klantendienst belde, kreeg ik te horen dat mijn auto er op eigen risico stond. Dat staat ook zo in de kleine lettertjes. Dit is belachelijk. Is dit nu een beveiligde parking?”

Het is overigens niet de eerste keer dat Quick Parking Charleroi in het nieuws komt. Tijdens de zomer van 2017 diende een koppel uit Lommel klacht in tegen het bedrijf. Volgens hen ging een parkingmedewerker met hun BMW joyriden tijdens hun week vakantie. Via hun boordcomputer ontdekten ze dat er met hun auto gereden was, zelfs tegen snelheden tot 150 km/u.

En in oktober 2016 werden op een parking in Charleroi op een week tijd zeker tien auto’s ontmanteld. In een paar gevallen bleef niet veel meer dan de carrosserie over. Een half jaar eerder eindigde een weekje Spanje voor een koppel uit Roeselare met een koude douche. Ze vonden op de Quick Parking hun Audi A3 S-Line terug zonder wielen en stuur. Ze hadden hun auto toen amper twee weken.