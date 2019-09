Dominique Leroy reageert op verkoop aandelen: “Ik had nog niet besloten Proximus te verlaten” KVDS

08 september 2019

18u01

Bron: Belga 34 Binnenland Dominique Leroy – CEO bij telecomoperator Proximus – heeft voor het eerst gereageerd op het nieuws dat ze een maand voor ze haar vertrek publiek maakte, voor 285.342 euro aan aandelen van het bedrijf heeft verkocht. Volgens Leroy had ze toen nog “niet besloten Proximus te verlaten”. Maar ze geeft ook toe “dat de timing achteraf gezien de perceptie kan wekken dat ik dit deed juist voor en omwille van mijn vertrek”.

Vrijdag raakte bekend dat Dominique Leroy - die op 1 december Proximus inruilt voor de Nederlandse sectorgenoot KPN - een maand voor ze haar vertrek bekendmaakte, een pakket Proximus-aandelen verkocht. Beurswaakhond FSMA gaat die aandelentransactie onderzoeken.

Toelichting

In een persoonlijke boodschap gaf Leroy zondag toelichting bij de verkoop. Haar vertrek was "zeker niet de reden van mijn aandelenverkoop", aldus Leroy. "Ik betreur dat deze perceptie is ontstaan, dit is niet in lijn met mijn waarden, waar integriteit en transparantie zeer hoog staan".





Ze legt uit dat een CEO van een beursgenoteerd bedrijf weinig momenten heeft waarop eigen aandelen kunnen worden verhandeld op de beurs. Sinds 22 november 2018 zat ze in een 'gesloten periode', waarbij geen transacties toegelaten zijn. "Het was al meerdere maanden dat ik graag mijn aandelen wenste te verkopen, maar dat mocht niet", aldus Leroy. De eerste dag waarop nieuwe verrichtingen mogelijk waren, was 1 augustus. "Ik heb dus eind juli instructies gegeven aan mijn bank om op die dag aandelen te verkopen, wat gebeurd is met melding aan de toezichthouder, zoals het hoort, op 5 augustus en met publicatie op hun site op 6 augustus".

Op dat moment had Leroy naar eigen zeggen nog niet besloten om Proximus te verlaten. "Ik was in bespreking over de hernieuwing van mijn contract met Proximus en had enkele gesprekken met verschillende externe partijen, waaronder KPN”, klinkt het.

Timing

Ze begrijpt dat de timing achteraf gezien de perceptie kan wekken dat ze dit deed “juist voor en omwille van haar vertrek”. "Dit is zeker niet de reden van mijn aandelenverkoop, maar dit kan - nu dat de discussies met KPN snel na mijn verlof zijn afgerond en de communicatie van mijn vertrek al begin september moest gebeuren - zo door de externe wereld begrepen worden. Ik betreur dat deze perceptie is ontstaan", besluit ze.