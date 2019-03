Dominique Leroy: “Proximus behoudt volste vertrouwen in Huawei” LH

Proximus behoudt het volste vertrouwen in Huawei, het Chinese bedrijf dat delen van de netwerkinfrastructuur van de Belgische operator levert. Terwijl verschillende stemmen in de westerse wereld waarschuwen voor een Chinees spionagerisico, hield CEO Dominique Leroy vandaag een vurig betoog in het voordeel van Huawei.

Het is niet de eerste keer dat Proximus zijn leverancier steunt, maar in de marge van de presentatie van de jaarcijfers van Proximus zette Leroy nog eens opvallend uitgebreid de puntjes op de i. “We stellen de veiligheid van Huawei op vandaag niet in vraag”, zei ze. “In tegendeel: ze gaan transparant om met vragen over hun netwerk en contractuele engagementen. Ze gaan soms sneller in op vragen dan andere leveranciers, zeker Amerikaanse leveranciers.”

Leroy en andere directieleden van Proximus benadrukten dat Huawei in vergelijking met de Europese spelers al verder staat op technologisch gebied en ook betere prijzen biedt. Navraag bij verschillende instanties, waaronder de Staatsveiligheid, leverde de Proximus-top naar eigen zeggen ook geen informatie over een concreet gevaar op. Wel zorgt Proximus ervoor dat niet de volledige infrastructuur van dezelfde leverancier komt.

Mocht er toch een vraag van de overheid komen om Huawei te mijden, dan zal Proximus dat respecteren. “Maar dat zou zware kosten met zich meebrengen, want dan moeten we de hele infrastructuur herbouwen. En het zou ook de innovatie erg afremmen”, waarschuwde de CEO.

Testproject 5G

Net als andere operatoren stoomt Proximus zich intussen klaar voor 5G, het mobiele netwerk van de toekomst. Er is nog niet beslist met welke partner Proximus daarvoor in zee zal gaan, maar enkel met Huawei is er al een testproject opgestart. Proximus spreekt daarnaast nog met de Europese spelers Nokia en Ericsson.

Om 5G te kunnen uitrollen, moet wel eerst nog spectrum geveild worden. Die veiling loopt vertraging op door politiek gekrakeel. In tegenstelling tot grote concurrent Telenet, vindt Proximus dat wel problematisch. “Wij zijn actiever in de bedrijfswereld. We zien daar een toenemende vraag naar 5G. Bijvoorbeeld in de chemiesector en de logistiek kijken ze naar de mogelijkheden. Wij moeten sneller kunnen gaan in de ontwikkeling.”