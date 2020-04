Dominique Leroy herbenoemd in raad van bestuur Ahold Delhaize JG

08 april 2020

16u27

Bron: Belga 0 Dominique Leroy mag vier jaar langer zetelen in de raad van commissarissen - de Nederlandse variant van de raad van bestuur - van Ahold Delhaize. Dat hebben de aandeelhouders van de Nederlands-Belgische retailgroep woensdag beslist tijdens een algemene vergadering.

Volgens voorzitter Jan Hommen heeft Ahold Delhaize het onderzoek dat in België loopt tegen Leroy over mogelijke handel met voorkennis - in verband met haar tumultueuze vertrek als CEO van Proximus vorig jaar en het afspringen van haar aanstelling bij het Nederlandse telecombedrijf KPN - zeker meegenomen in zijn overweging. Maar na gesprekken met Leroy, besliste de retailgroep dat het onderzoek geen gevolg heeft voor haar herbenoeming. Hommen prees ook de waardevolle bijdrage van de 55-jarige Belgische, die vorig jaar overigens 123.000 euro opstreek voor haar werk bij Ahold Delhaize.

Uiteindelijk keurden de aandeelhouders de herbenoeming van Leroy quasi unaniem goed (99,65 procent). Zo blijft er ook een Belg in de raad van commissarissen van Ahold Delhaize, nu Jacques de Vaucleroy met pensioen gaat. Hij wordt vervangen door de Nederlander Frank van Zanten, die woensdag de steun kreeg van 86,7 procent van de aandeelhouders.

Jacques de Vaucleroy is de enige nakomeling van de familie die de supermarktketen Delhaize in 1867 oprichtte. Hommen noemde hem woensdag ‘visionair’ en zei dat de retailgroep zijn inzet zal missen. Hij verwees ook naar de familiegeschiedenis van de Vaucleroy.

Ahold Delhaize breidde zijn raad van commissarissen overigens met één extra lid uit. Het droeg de Britse Helen Weir voor benoeming voor. Weir heeft ervaring bij verschillende consumentgerichte bedrijven, waaronder Marks and Spencer. Ook zij kreeg, net als de overige commissarissen die nog voorgedragen werden voor herbenoeming, de goedkeuring van de aandeelhouders.