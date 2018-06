Dominicaan die tijdens nachtje stappen in Antwerpen Kevin Castro doodstak veroordeeld tot 17 jaar cel HR

25 juni 2018

13u59

Bron: Belga 2 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft José G.M. (31) veroordeeld tot de gevorderde 17 jaar cel voor de moord op Kevin Castro. De 26-jarige Ecuadoraan werd drie jaar geleden doodgestoken tijdens een nachtje stappen in Antwerpen.

De feiten speelden zich in de nacht van 3 op 4 oktober 2014 af in de buurt van de Grote Markt in Antwerpen. De aanleiding voor de steekpartij was een ruzie die ontstaan was voor danscafé Cuba Bella in de Grote Pieter Potstraat. De beklaagde zou Castro een "hoerenzoon" genoemd hebben, waarna het tot een handgemeen kwam.

José G.M. werd door het latere slachtoffer en zijn vrienden geslagen met broekriemen. Op camerabeelden was te zien hoe de vechtpartij eindigde op de Suikerrui, waarna de kemphanen uit elkaar gingen. José G.M. werd aangemaand om te vertrekken, maar hij was tijdens de schermutseling zijn tas kwijtgeraakt en ging terug richting Cuba Bella.

Cuba Bella

Volgens een getuige kreeg hij daar een mes overhandigd, waarna hij terug naar de Suikerrui liep. Hij stoof op Kevin Castro af en viel hem aan. Het slachtoffer probeerde zich te verweren en het mes te ontwijken, maar kreeg een steek in de hartstreek. José G.M. vluchtte daarna weg. Het slachtoffer zakte ineen en overleed later in het ziekenhuis.