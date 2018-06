Dolor-boegbeeld Hendrik Boonen vrijgesproken van oplichting ADN

04 juni 2018

12u27

Bron: Belga 1 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Hendrik Boonen (65) vandaag vrijgesproken van oplichting. Vijf vroegere leden van zijn belangenvereniging Dolor verweten hem dat hij enkel op persoonlijk en commercieel gewin uit was, maar de rechtbank vond dat niet aangetoond.

Dolor verdedigde in het verleden de belangen van slachtoffers van Lernout & Hauspie, Fortis, Dexia, Arco en de failliete verzekeringsmakelaar Spaar Select. In dat laatste dossier stond de belangenvereniging meer dan vierhonderd gedupeerden bij die hun geld verloren hadden. Vijf van hen dienden in 2014 een klacht in tegen Boonen.

Ze verweten hem dat hij hun belangen niet verdedigd had, maar de rechtbank was het daar niet mee eens. Boonen had voor de 25 euro lidgeld die ze jaarlijks betaald hadden wel degelijk prestaties verricht: hij had een dossier opgemaakt, hen geïnformeerd over de gerechtelijke procedures, hen in contact gebracht met een advocaat en een jaarlijkse vergadering belegd.

De burgerlijke partijen waren voorts van mening dat Boonen het ledenbestand van Dolor misbruikt had om nieuwe klanten te ronselen voor zijn verzekeringskantoor. Het feit dat sommige mensen via zijn kantoor een herfinanciering waren aangegaan, maakte volgens de rechtbank nog geen oplichting uit. Boonen had geen listige kunstgrepen toegepast om hen over de streep te trekken.

Ook het verwijt dat Boonen 37.000 euro van Dolor gebruikt zou hebben voor zijn verzekeringskantoor en privé-uitgaven, vond de rechtbank niet bewezen. Boonen werd over de hele lijn vrijgesproken, net zoals het openbaar ministerie zelf gevorderd had.