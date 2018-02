Dolle rit kost trouwstoet 8.990 euro Wannes Vansina

27 februari 2018

12u24

Bron: Eigen berichtgeving 16 33 deelnemers aan een dolle trouwstoet die op 17 februari door Mechelen reed, hebben van de politie voor 8.990 euro aan boetes gekregen.

De trouwstoet reed roekeloos en met veel kabaal van de Speecqvest (via Zandpoortvest, Nekkerspoelstraat, Ontvoeringsplein en Frans Halsvest) tot aan de Populierendreef, waar hij door de politie tot staan werd gebracht. Feestvierders hingen haast volledig uit het raam, andere auto’s en fietsers werden de pas afgesneden.

"Onaanvaardbaar"

"Onaanvaardbaar", oordeelt burgemeester Bart Somers (Open Vld). "Het is roekeloos, levensgevaarlijk voor andere weggebruikers en asociaal. De Mechelaars storen zich daar aan en terecht. De wetten en wegcode gelden voor iedereen en op elk moment. Dit soort gedrag stelt een negatief voorbeeld en past niet in een stad waar we met respect voor elkaar willen samenleven. Op mijn vraag voert de politie hier daarom een lik-op-stukbeleid”, aldus de burgemeester.

33 bestuurders kregen een proces-verbaal, vaak voor meerdere overtredingen zoals het niet of permanent gebruiken van richtingaanwijzers, het vervoeren van passagiers op de motorkap bijvoorbeeld, ongeoorloofd claxonneren en parkeren op het voetpad, de rijbaan of een kruispunt.

"Ook in de toekomst zal de politie consequent repressief blijven optreden tegen dit fenomeen", kondigt korpschef Yves Bogaerts aan. Het is niet de eerste keer dat een trouwstoet in Mechelen een speciale politiebehandeling krijgt. Op 8 april 2017 werd door de zone al eens voor 2.500 euro aan boetes uitgeschreven tegen een stoet die later ook halt zou houden op het viaduct van Vilvoorde.