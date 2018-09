Dolle achtervolging door hartje Antwerpen eindigt met crash op Sint-Jansplein Sander Bral

30 september 2018

14u19

Bron: eigen berichtgeving 0 Een gestolen auto is vanmiddag door verschillende politiewagens door de binnenstad achtervolgd. De wagen reed met hoge snelheid door de drukke Nationalestraat en reed zelfs over de enorm toeristische Oude Koornmarkt richting Antwerpen-Noord.

De verdachte had deze middag een auto gestolen, maar werd opgemerkt door de politie in de Nationalestraat. Wat volgde was een "bijzonder gevaarlijke achtervolging door de binnenstad", zo luidt het bij de lokale politie.

De verdachte reed met hoge snelheid in tegengestelde richting door de toeristische Oude Koornmarkt, levensgevaarlijke op een drukke zondagmiddag. De wagen botste er tegen een paaltje en raakte een man die moest wegspringen. De man raakte lichtgewond.

De politie kon de auto klemrijden in de Van Maerlantstraat, waar hij tegen de gevel van het Vlaams Belangkantoor crashte.