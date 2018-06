Dolgedraaide moordenaar (48) herinnert zich amper iets van gitzwarte dag : "Hij was een tikkende tijdbom, die nooit had mogen ontploffen" Birger Vandael

08 juni 2018

10u40 0 Op 11 februari 2016 ontsnapte Lahcen M. uit de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Heusden-Zolder. Als een woesteling verwondde hij twee verplegers, takelde hij drie mensen toe die in een nabijgelegen woning zaten en veroorzaakte hij een verkeersongeval met een vijfde gewonde als eindverdict. Lisette Meerten (54) overleed later aan haar verwondingen. “Ik herinner me niet veel meer van die dag”, stamelde hij vanmorgen tegen de Hasseltse rechter.

De buurman en broer van beklaagde hadden die ochtend door dat er wat aan de hand was met de Houthalenaar. “Ze meldden zich aan bij de dienst spoedgevallen, waar een verpleegster vaststelt dat de man ofwel onder invloed was, ofwel psychotisch was. Ze verkondigde dat de man niet veel meer nodig had om te ontploffen”, vertelt Bart Partoens, die de burgerlijke partijen vertegenwoordigt. In het verleden probeerde Lahcen al een keer uit een isoleercel te breken, er stond een groot uitroepteken bij zijn naam. “Zonder fouillering werd hij opnieuw opgesloten in zo’n cel. Hij krijgt nog de vraag of hij wil ontbijten, hierna slaat het noodlot toe. Met zijn stylo valt hij twee verplegers aan en vervolgens vlucht hij naar dienst gynaecologie, waar hij een brandblusser van het raam rukt en ontsnapt uit het raam.”, gaat Partoens verder.

Erger dan moordenaar in Luik

Op de parking trekt Lahcen twee houten palen uit de grond en vervolgens begeeft zich naar een woning aan de Dennenweg. “Hij verwondt er de bewoonster en valt vervolgens de hulpbehoevende dochter en de thuisverpleegster aan. Die laatste krijgt vijf slagen op haar hoofd, met fatale afloop”, zegt Partoens. “Beklaagde was een tikkende tijdbom en deze feiten hadden vermeden kunnen worden. Het dossier staat vol van knipperlichten die erop wezen dat het mis zou lopen. Hij was al zes keer veroordeeld en twee keer geïnterneerd (in 2004 en 2005, red.). Hoe is het mogelijk dat hij nog vrij rondliep? Deze man was veel gevaarlijker dan de persoon die vorige week in Luik drie mensen heeft gedood. Mijn conclusie is dat diensten in ons land naast mekaar werken.”

Op veel medewerking van beklaagde moet men in de rechtbank niet rekenen, want veel kon hij niet vertellen. “Ik herinner me niet veel meer van die dag. Men bracht mij naar het ziekenhuis en ik voelde zelf ook dat er iets was… Ik was bang dat ze me gingen plat spuiten en wilde gewoon weg.” Op de vraag waarom hij tijdens de eerste vaststellingen wel nog veel wist, stamelde Lahcen: “Ik probeer het allemaal te vergeten.”

Het openbaar debat vandaag is er gekomen op uitdrukkelijke wens van de burgerlijke partijen, ook al bleek uit psychiatrisch rapport dat de dader ontoerekeningsvatbaar was. Partoens benadrukte het maatschappelijk belang van het onderzoek en is blij met de openbare behandeling voor de correctionele rechtbank. Toch houdt hij de deur voor internering open, maar met de verklaring van onweerstaanbare drang kan hij niet leven. "Dat er voor de vrijspraak wordt gevraagd, is zout in de wonden van de slachtoffers. Ik vraag een morele schadevergoeding van 20.000 euro en huishoudelijke schadevergoeding van 90.000 euro voor de weduwnaar. " Ook voor de andere familieleden en betrokkenen vraagt Partoens schadevergoedingen die oplopen tot minstens 12.500 euro.