Exclusief voor abonnees Dolfijn Puck wordt 54 jaar in Boudewijn Seapark:

“Laat haar toch in baai van haar pensioen genieten” Luc Beernaert

11 mei 2020

15u49 3 Deze maand wordt dolfijn Puck, het alfavrouwtje in het Brugse Boudewijn Seapark, 54 jaar. Puck is de oudste dolfijn van alle dierenparken in Europa, de VS en Canada. Al sinds 1988 zwemt ze in het Brugse bassin en voor haar verjaardag krijgt ze een taart van ijs, dode vis en gelatine. “Een pensioen in een rustige zeebaai, waar ze ruimte en levende vis heeft, zou een passender verjaardagscadeau zijn”, meent dierenrechtenorganisatie Bite Back. Die ijvert voor de sluiting van het laatste dolfinarium in ons land.

Puck werd gevangen in de baai van Florida, samen met twee andere tuimelaars die in Brugge zijn beland. Haar precieze geboortedag is dus niet bekend. Na een verblijf in het Nederlandse Zandvoort kwam ze in 1988 naar Brugge. Ze zorgde voor drie nakomelingen, waarvan Yotta (22) en Indy (17) bij haar in Brugge verblijven. Puck is het alfavrouwtje van de acht dolfijnen in Brugge. “Ze is nog heel fit”, zegt hoofdverzorger Sander Van der Heul van Boudewijn Seapark. “Net als bij honden en katten gaat het zicht van een oudere dolfijn wat achteruit. Voorts kan ze alles wat haar jongere soortgenoten kunnen. Ze krijgt geen medicatie of aangepaste voeding.”

