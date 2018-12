Dokters vragen voorbehouden parkeerplaatsen DB kv

17 december 2018

04u28

Bron: eigen berichtgeving, Belga 2 Bijna de helft van de dokters op huisbezoek heeft vaak moeite om een parkeerplaats te vinden, wat tot heel wat tijdverlies leidt. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) vraagt daarom voorbehouden plaatsen, verspreid over de steden en gemeenten.

De eis van BVAS komt er nadat uit een enquête van de Artsenkrant gebleken is dat één dokter op de acht dagelijks parkeerproblemen heeft en 43% meerdere keren per maand.

“We vragen de lokale overheden ook om autostickers ter beschikking te stellen, die huisartsen het recht geven om zonder ticket te parkeren op reguliere plaatsen.” Want momenteel verliezen de artsen te veel tijd én verzamelen ze te veel boetes. Eén op de acht is het voorbije jaar betrapt op foutparkeren, bijna één op de vijf op parkeren zonder ticket.



Mobiliteitsinstituut Vias begrijpt de vraag, maar vindt het idee van de gereserveerde plaatsen “onrealistisch”. “Als dokters dezelfde rechten zouden krijgen als bewoners van een straat en geen parkeergeld hoeven te betalen, zijn ze allicht ook al geholpen.”

Snelheidsboetes

Uit een enquête van de Artsenkrant en Vias blijkt bovendien dat vier op de tien artsen het afgelopen jaar een snelheidsboete in de bus kregen, terwijl van alle doorsnee Belgen maar 13 procent tegen de lamp liep voor overdreven snelheid. Dat moet blijken uit een enquête van de Artsenkrant en verkeersinstituut Vias bij meer dan 1.100 artsen.

“Artsen krijgen dus beduidend meer boetes voor snelheidsovertredingen dan de modale Belg. Nochtans is de tijdswinst door te snel te rijden in ons land verwaarloosbaar klein, zeker in een stedelijke context. Artsen moeten zich dus ook aan de snelheidslimieten houden”, zegt Vias in een persbericht.